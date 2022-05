Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al societatii Electrica a decis, joi, revocarea din functia de director general a Corinei Popescu, incepand cu data de 16 mai, si numirea in locul sau, interimar, a lui Chirita Alexandru-Aurelian, conform unui raport remis Bursei de Valori Bucuresti. Fii la curent…

- Consiliul de Administrație al SC Gedeon Richter Romania SA Targu Mureș convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor pentru data de 23 mai 2022, ora 8.00, la sediul societații din Targu Mureș, strada Cuza Voda nr. 99-105. Potrivit convocatorului, Ordinea de zi a adunarii conține un singur…

- Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii are incepand de astazi un nou director general interimar Este vorba despre Iulian Calin, membru in Consiliul de Administratie al CMSN, ca reprezentant al presedintelui CJ, Mihai Lupu Interimatul va dura 120 de zile, perioada in care se va organiza concursul pentru…

- “Am mai facut un pas inainte pentru inceperea lucrarilor la noul terminal T4! Multumim EximBank, pentru aprobarea, astazi, in Consiliul de Administratie, a creditului necesar Aeroportului Iasi pentru asigurarea cofinantarii si acoperirii cheltuielilor neeligibile, in valoare de aproximativ 80 milioane…

- Directorul general al Electrica, Corina Popescu, semnaleaza ca pe segmentul de distributie a energiei electrice lucrurile arata in continuare cu minus si ca trebuie regasit echilibru in sector, in momentul de fata acesta fiind pierdut. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, a facut astazi o mutare extrem de interesanta, care va face multe valuri in actuala coaliție de guvernare. Directorul general al Administrației Naționale Apel Romane (ANAR) impus de UDMR, Laszlo Barabaș, a fost schimbat din funcție. In…

- Fostul cancelar german Gerhard Schroeder a fost numit in consiliul de supraveghere al gigantului rus Gazprom, a anuntat vineri compania de gaz detinuta de statul rus, relateaza DPA și Agerpres. Schroeder, care a fost cancelar al Germaniei in perioada 1998-2005, este un social-democrat si prieten…