- Judecatoria Sectorului 5 a dispus, sambata, arest la domiciliu pentru directorul general al Directiei Regionale Drumuri si Poduri Craiova, Bogdan Bratu, in dosarul in care este acuzat ca si-a falsificat documentele de studii, scrie Agerpress. Decizia nu este definitiva. Acesta fusese retinut de catre…

