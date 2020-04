Directorul general al OMS este ameninţat cu moarte în timp ce organizaţia lui luptă împotriva coronavirusului "De trei luni de zile primesc atacuri la persoana, unele rasiste, si ca sa fiu sincer sunt mandru de culoarea pielii mele. Am primit inclusiv amenintari cu moartea, dar nu-mi pasa. De ce mi-ar pasa ca sunt atacat cand oamenii mor, cand se pierd vieti in fiecare clipa?", a declarat seful OMS. Tedros, microbiolog si fost ministru al sanatatii si de externe al Etiopiei, a afirmat ca unul dintre atacurile initiale a pornit din Taiwan si ca executivul de la Taipei, in plina criza de coronavirus in Asia, nu s-a demarcat de aceste agresiuni la adresa persoanei sale. Intr-o conferinta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

