Stiri pe aceeasi tema

- Premiera pentru ultimii 50 de ani in Romania. Avem un aeroport nou-nouț la Brașov, singurul construit de la zero dupa revoluție, iar azi a devenit operațional. Primul avion a aterizat in aceasta dimineața. Iar zborul de la București a durat puțin peste jumatate de ora.

- Situatia la centrala nucleara ucraineana Zaporojie este „grava” in urma distrugerii barajului de la Nova Kahovka, dar in curs de „stabilizare”, a declarat joi dupa o vizita la aceasta centrala directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, transmite AFP,…

- ■ aceasta este opinia directorului general Vlad Angheluța ■ este decis sa faca schimbari administrative radicale și spera sa reușeasca deblocarea Programului Operațional Infrastructura Mare ■ Aflat in cea de a patra zi de la revenirea pe postul de director general al companiei ApaServ, Vlad Angheluța…

- Directorul general al OpenAI, start-up-ul din spatele ChatGPT, a declarat marți, in fața unui grup de senatori, ca utilizarea inteligenței artificiale pentru a interfera cu integritatea alegerilor este un "domeniu semnificativ de ingrijorare", adaugand ca este nevoie de reglementare, noteaza agenția…

- Directorul companiei naționale Caile Ferate Romane - Traian Preoteasa declara ca se gandește serios sa intre in politica și sa candideze pentru funcția de ministru. In tot acest timp, se spala pe maini și lasa toata responsabilitatea tragediei pe umerii mecanicului de locomotiva. „Vom vedea ce s-a intamplat…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:Nae Catalin, la data faptei si in prezent director general respectiv presedinte al consiliului…

- „Haideti sa ne imaginam urmatorul scenariu – sa spunem ca nu am fi venit cu aceasta propunere prin care societatile sa practice tarifele din luna februarie. Credeti ca s-ar fi dublat tarifele pana in septembrie? Am raspuns indirect printr-o alta intrebare – credeti ca fara aceasta limitare la februarie…

- „Astazi s-a aprobat hotararea de Guvern propusa de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Principalul scop al propunerii pe care noi am avansat-o, in urma discutiilor cu toate partile implicate, a fost ca pe urmatoarele sase luni tarifele practice de societatile de asigurari sa nu creasca pe aceasta…