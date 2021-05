Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Garzii Nationale de Mediu (GNM), Octavian Berceanu, a declarat vineri, la Ploiesti, ca in ultimele cinci zile au fost efectuate ample controale in judetul Prahova, in cadrul carora au fost aplicate amenzi de peste 1,1 milioane de lei, verificarile fiind efectuate de echipe mixte venite din…

- Directorul Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat, vineri, la Ploiesti, ca au fost efectuate controale la firma din judetul Prahova care era destinatarul zecilor de containere cu deseuri periculoase oprite de autoritati in portul Constanta. "Avem un intreg proces de verificare si…

- O ampla actiune de control a comisarilor Garzii de Mediu a avut in vizor centrele de dezmembrare a masinilor scoase din uz din comunele pravovene Bucov si Scorteni, dar si in Mizil si Ploiesti.

- Octavian Berceanu: „Gunoaiele intra in Romania sub diverse forme. Unele mascate și altele ca deșeuri. Ele intra ca reciclabile, cum sunt PET-urile. Fibrele intra in capsușala de la canapele și mașini. Sunt și deșeuri cu scop de depozitare. In realitate sunt produse tocate. Avem deșeuri care sunt materiale…

- Proteste fața de uciderea ursului Arthur Ursul Arthur. Foto: agentgreen.ro Mai multe organizații pentru protecția mediului au protestat fața de uciderea de catre printul Josef-Emanuel de Liechestein, un vânator de trofee, a unui urs brun, considerat cel mai frumos exemplar din România.…

- Șeful Garzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu, a transmis live pe Facebook inspecția pe care a efectuat-o vineri, 30 aprilie, pe un teren de langa Craiova, unde sunt dezmembrate și incendiate autobuze casate. Berceanu a declarat pe filmare ca aceasta activitate se face și cu concursul tacit al…