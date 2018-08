Stiri pe aceeasi tema

- La o zi dupa acțiunea coordonata lansata de Facebook, Apple, Spotify și Google la adresa lui Alex Jones, un adept al teoriilor conspiraționiste, cenzura digitala a afectat și cațiva libertarieni, carora le-au fost suspendate conturile Twitter. Printre aceștia se afla și directorul Institutului Ron Paul,…

- Aleșii locali zimniceni s-au intrunit in ședința de lucru in Politic / on 07/08/2018 at 10:05 / 13 din cei 17 aleși locali zimniceni s-au intrunit in ședința ordinara luni, 6 august, pe ordinea de zi fiind trecute patru proiecte de hotarare, printre care și cel privind prelungirea mandatului administratorului…

- Directorul executiv de securitate al Facebook, Alex Stamos, a anuntat joi ca va parasi compania luna aceasta. Anuntul vine la doar o zi dupa ce Facebook a anuntat ca a descoperit activitati pe platforma de manipulare a discutiilor politice din SUA, scrie The Verge. Stamos nu a fi inlocuit…

- Dependenta de telefoane mobile ne afecteaza aproape pe toti. Multi dintre noi nu mai concep viata fara verificarea constanta a conturilor de Twitter, Instagram, Facebook sau WhatsApp. Directorul general al companiei Twitter, Jack Dorsey, a declarat recent ca nu detine un laptop pentru ca telefonul ii…

- Avand in vedere existența dezinformarii, a propagandei de stat și a harțuirii in mediul online, mai multe companii au decis sa limiteze tipurile de conținuturi care pot fi postate in cadrul platformelor lor, scrie thenewyorktimes.com. Știrile care se dovedesc a fi false vor fi aratate pe Facebook in…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine, dupa decizia CCR potrivit careia exista un conflict constitutional intre Executiv si Presedintie, ca presedintele Romaniei nu are nicio abilitare legala pentru evaluarea procurorilor de rang inalt. "Decizia CCR valorifica principiul constitutional…

Apel de selecție – M6/6B Inființarea infrastructurii publice pentru categoriile defavorizate/minoritați in Eveniment / on 23/05/2018 at 15:14 /

- Vaticanul, centrul lumii catolice, a publicat o serie de recomandari, inclusiv cu privire la folosirea retelelor sociale, indemnand la „discretie“ si „sobrietate“ pe Twitter si Facebook.