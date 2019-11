Directorul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Harghita, dr.Lado Zsolt-Denes, a precizat intr-un comunicat remis AGERPRES, in legatura cu cazul ursului accidentat la iesirea din comuna Praid, ca serviciile veterinare au actionat in limita legii si competentelor, precizand ca medicii veterinari nu au competente in tranchilizarea si eutanasierea animalelor salbatice.



Potrivit sursei citate, un medic veterinar a fost prezent la locul accidentului pentru a evalua starea de sanatate a ursului, imediat dupa ce DSVSA Harghita fost notificata telefonic despre…