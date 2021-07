Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Constanta a admis joi propunerea DNA privind arestarea preventiva pentru 30 de zile a lui Petre Neacsa, directorul Directiei economice din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, acuzat ca a luat mita 460.000 lei de la un om de afaceri. Petre Neacsa a fost retinut, miercuri, intr-un…

- Directorul Directiei Economice din cadrul Ministerului Transporturilor a fost retinut pentru luare de mita, in cazul navelor supraevaluate de la Agenția Romana de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM). Procurorii DNA Constanța au anunțat ca au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea…

- Un oficial al Ministerului Transporturilor, directorul Direcției Economice, Petre Neacșa, a fost reținut de procurorii DNA pentru luare de mita. Acesta este acuzat ca ar fi luat mita 460.000 lei de la un om de afaceri in cazul unei achiziții de nave pentru ARSVOM. Anchetatorii spun ca in perioada septembrie…

- Potrivit DNA, reținerea lui Petre Neacșa are legatura cu dosarul in care este cercetat fostul director al Agenției Romane de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), Daniel Manole, care este pus sub control judiciar pentru constituire a unui grup infracțional organizat și luare de mita.Astfel, in…

- Petre Neacsa, directorul Directiei economice din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, a fost retinut, miercuri, pentru 24 de ore de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in cazul dosarului de mita de la Agenția de Salvare a Vieților Omenești pe Mare, a informat DNA, intr-un comunicat…

- Petre Neacsa, directorul Directiei economice din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, a fost retinut, miercuri, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita, a informat DNA. Petre Neacșa este banuit ca a primit mita in cazul navelor…

- Ministerul Transporturilor a transmis, miercuri seara, ca directorul Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, Daniel Manole, va fi revocat din functie, dupa retinerea de catre DNA. Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat ca la institutie era un control in derulare, dupa…

- Procurorii DNA Constanța au descins, marți dimineața, la Ministerul Transporturilor și in alte 20 de locații din Ilfov, București și Constanța unde au facut percheziții intr-un dosar de trafic de influența, spalare de bani și constituire de grup infracțional. Vizați sunt mai mulți angajați ai Agenției…