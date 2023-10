Cristian Pistol a aratat, intr-o postare pe Facebook, ca marti a fost desemnat castigatorul contractului pentru elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de modernizare a DN 7C (Transfagarasan), intre km 104 si km 130,8. Astfel, compania Rutier Conex XXI SRL are la dispozitie 8,4 milioane de lei (fara TVA) si 12 luni pentru a finaliza contractul. ”Doresc astfel sa aplicam solutii tehnice care sa permita circulatia in conditii de siguranta pe Transfagarasan pentru o perioada cat mai lunga din an, intre Piscul Negru si Cabana Balea Cascada”, a explicat el. Contractul, finantat prin Programul…