Directorul CIA, William Burns, tur de forță la Ankara, Varșovia și Kiev Directorul CIA, Wiliiam Burns, a intreprins mai multe vizite in trei capitale importante: Ankara, Varșovia și Kiev unde a purtat discuții despre situația de securitate in contextul conflictului din Ucraina. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a intalnit la Kiev cu directorul Agenției Centrale de Informații a SUA, William Burns, dupa ce acesta s-a intanit, la Ankara, cu șeful spionajului președintelui rus. Burns s-a aflat miercuri in Varșovia. Președintele polonez Andrzej Duda s-a intalnit miercuri cu Burns la Varșovia, a declarat șeful Biroului de Securitate Naționala al Poloniei, citat… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

