Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Agenției Centrale de Informații (CIA), William Burns, a avut o intalnire secreta la Kabul cu liderul de facto al talibanilor, Abdul Ghani Baradar, transmite BBC, care citeaza publicația americana The Washington Post.

- ​Talibanii care vâneaza jurnaliștii ce colaboreaza cu mediile internaționale au împușcat mortal un membru al familiei unui jurnalist Deutsche Welle și au ranit grav un altul. Talibanii au efectuat operațiuni de cautare a jurnalistului din ușa în ușa și au ucis în cele…

- Liderul NATO a declarat ca forțele Alianței ”au luptat cu curaj” in Afganistan, dar nu au reușit sa securizeze țara. ”In cele din urma, autoritatile politice afgane au esuat in a opune rezistenta talibanilor si in a ajunge la o solutie pasnica. Esecul autoritatilor afgane este acela care a dus la ceea…

- Resturi umane au fost gasite in pasajul rotii unui avion american care a plecat luni de pe aeroportul din Kabul, relateaza The Washington Post, iar un avion militar german a parasit capitala afgana cu doar sapte oameni la bord, din cauza situatiei haotice de pe aeroport, potrivit BBC.

- Presedintele american Joe Biden se va intalni la Casa Alba cu presedintele afgan Ashraf Ghani si cu presedintele Inaltului Consiliu pentru Reconciliere Abdullah Abdullah, pentru a discuta despre retragerea trupelor Statelor Unite din aceasta tara, pe fondul intensificarii luptelor dintre fortele…

- Intr-o cariera politica ce se intinde de-a lungul a patru decenii, președintele Joe Biden a vazut destui președinți americani - din ambele tabere, republicana și democrata - incercand sa transforme relația SUA cu Rusia, pentru ca in final ei sa plece de la Casa Alba dezamagiți, cu o neimplinire la acest…