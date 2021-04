Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara s-a stins din viata, la varsta de 70 de ani, Pavel Dehelean, directorul Casei de Cultura Timisoara. El conducea aceasta institutie aflata in subordinea Primariei Timisoara de 34 de ani. Pavel Dehelean era director al Casei de Cultura Timisoara inca din 1987, fiind cel mai longeviv sef…

- Sambata, 3 aprilie 2021, de la ora 18.30, suntem invitați sa urmariți, online, in transmisiune directa, spectacolul cu opera „Suor Angelica” de Giacomo Puccini. Lucrarea face parte din „Il Trittico”, alaturi de alte doua opere scurte: „Il Tabarro” (Mantaua) și „Gianni Schicchi”, toate puse in scena…

- Potrivit legii, Consiliul Județen Neamț trebuie sa aiba reprezentanți in consiile de administrație ale instituțiilor de cultura subordonate. Dupa ședința din 17 martie situația este, din acest punct de vedere, destul de ambigua, multe posturi ramand neocupate din lipsa numarului minim de voturi (16).…

- Proprietarii chioscurilor care vand cartofi prajiti din Belgia au inaintat o cerere catre autoritatile flamande prin care solicita UNESCO inscrierea preparatului lor culinar in patrimoniul umanitatii, informeaza agenția DPA. „Cultura belgiana a berii a fost inclusa de UNESCO pe lista patrimoniului umanitatii…

- Universitatea de Vest din Timișoara continua seria de evenimente „La UVT, Cultura este Capitala” printr-o incursiune in lumea filmului. Urmeaza dialogul organizat sub genericul „The Art of Adaptation – From Page to Stage to Screen”, avandu-l ca invitat pe actorul britanic de teatru și film Miltos Yerolemou,…

- Un alt lucrator medical a decedat din cauza Covid-19. Este vorba despre Svetlana Ceaglei, care a activat la Institutul de Cardiologie in calitate de felcer-laborant mai bine de 30 de ani. Anunțul a fost facut de Institutul de Cardiologie miercuri, 13 ianuarie.

- DSP BN a raportat 36 de noi cazuri COVID depistate in ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru. Totodata, un pacient infectat a decedat, iar altul a fost declarat vindecat. Patru bistrițeni au parasit spitalul pe propria raspundere. Pana astazi, 8 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Primul medic decedat din cauza Covid-19 in anul 2021. Este vorba despre traumatologul Ion Duminica, care a activat in cadrul Spitalul Raional Hincești. Anunțul a fost facut de insituția medicala pe pagina oficiala de facebook.