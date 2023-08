Stiri pe aceeasi tema

- Patronul „azilelor groazei” din Voluntari este acuzat intr-un nou dosar, in care doi inspectori din cadrul Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala (AJPIS) Ilfov, sunt anchetați pentru comiterea infracțiunii de abuz in serviciu., relateaza G4Media.Alaturi de fratele lui, Daniel, Ștefan Godei…

- Inginerul Gheorghe Ursu murea in inchisoare dupa doar doua luni de la arestare, in urma „tratamentului” aplicat de deținuți și anchetatorii fostei Securitați. A fost arestat pe 21 septembrie 1985, pe motiv ca detinea valuta. A fost plasat in aceeasi celula cu „recidivistii violenti” Marian Clita si…

- Cand a venit la conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara, liberalul Nicu Marcu, a hotarat restructurarea instituției recunoscuta ca platește foarte bine. Doar ca deciziile șefului s-au intors impotriva sa. Un text aparut in Jurnalul Național ca mai multe persoane disponibilizate in timpul ”restructurarii…

- Fostul spion comunist Ristea Priboi și alți foști ofițeri ai Direcției de Informații Externe (DIE) au pierdut pe fond procesul intentat cercetatoarei Florica Dobre, pe care o acuzau ca ar fi deconspirat ofițeri ai fostului regim comunist in lucrarea „O istorie a CIE”. Curtea de Apel București a apreciat…

- Victorie fara precedent in fața cenzurii abuzive a Consiliului Național al Audiovizualului! Curtea de Apel București a confirmat, astazi, ca Realitatea PLUS a avut dreptate! Judecatorii au constatat abuzul Consiliului Național al Audiovizualului, care ceruse suspendarea emisiei Realitatea PLUS timp…

- Doi frați romani din Bruges care sunt suspectați de o tentativa de omor in Romania nu vor fi deportați. Acest lucru a fost decis de instanța, marți dimineața. Cei doi au fost chiar eliberați, condiționat, scrie cotidianul belgian Het Laatste Nieuws.Claudiu Ilie Muti, 31 de ani, și fratele lui mai mic,…

- Margherita, fiica popularului cuplu de lautari de la Clejani, Viorica și Ionița s-a lasat de muzica, In ciuda anilor de pregatire alaturi de parinții sai, in trupa lor (este vorba de o parte a vestiților lautari de recunoaștere internaționala din comuna Clejani), nonconformista bruneta a decis sa dispara…

- Avand in vedere prevederile articolului 86 din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, declararea ca indezirabil este masura ce se dispune impotriva unui strain care a desfasurat, desfasoara ori exista indicii temeinice ca intentioneaza…