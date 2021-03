Stiri pe aceeasi tema

- O Autoritate din curtea ministrului Transporturilor și Infrastructurii, Catalin Drula imprumuta bani pentru salariile directorilor. Autoritatea Aeronautica Civila Romana imprumuta bani pentru salarii de mii de euro. Toata lumea a fost atrasa de salariile sporurile „nesimțite” de la metrou, fara sa banuiasca…

- Directorul general al Metrorex, Gabriel Mocanu, a solicitat Consiliului de Administratie incetarea contractului de mandat. "Suntem in cadrul Consiliului de Administratie si am solicitat Consiliului de Administratie ca de comun acord sa inceteze contractul de mandat. Aceasta este solicitarea,…

- Contractul de executie in cazul lotului de autostrada Chetani – Campia Turzii probabil ca va fi reziliat si va avea loc o relicitare, deoarece constructorul, firma Straco, este in dificultati financiare majore si nu mai lucreaza, a declarat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula,…

- Venitul mediu lunar la Metrorex este in jur de 10.000 de lei, o dublare fata de acum 3-4 ani, in conditiile in care anul trecut, din cauza pandemiei, calatoriile cu metroul si in consecinta veniturile companiei s-au prabusit, a declarat, duminica, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin…

- Aeroporturile Otopeni si Baneasa au la conducere profesionisti, incepand de vineri, respectiv un nou director general si un nou Consiliu de Administratie, a anuntat pe Facebook ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, noteaza Agerpres. "Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti…

- Inca un om numit de liberali a cazut in lupta cu USR Plus. Directorul Companiei Naționale Aeroporturi București, Florin Dimitrescu, a fost schimbat din funcție cu Cosmin Pesteștean, membru USR Plus. Dupa ce ministrul transporturilor, Catalin Drula a dispus schimbarea Consiliului de Administrație, astazi…

- Cei șapte membrii provizorii ai Consiliului de Administrație de la CFR Calatori au hotarat astazi sa-i mai prelungeasca cu inca patru luni lui Dan Marian Costescu mandatul de director general la CFR Calatori. Prelungirea este oarecum surprinzatoare, mai ales ca noul ministru USR al Transporturilor și…