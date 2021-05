Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 1 mai, Claudia Griech a preluat funcția de director general al E.ON Energie Romania, avand responsabilitatea integrala a segmentului Soluții Clienți, atat aria B2C, cat și B2B. Totodata, va indeplini și rolul de membru al Board-ului E.ON Romania."Intr-un moment cu numeroase transformari…

- Claudia Griech a preluat, începând cu data de 1 mai, funcția de director general al E.ON Energie România, având responsabilitatea integrala a segmentului Soluții Clienți, atât aria B2C, cât și B2B. Totodata, va îndeplini și rolul de membru al Board-ului E.ON…

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, a ținut in permanența legatura cu forțele care au intervenit marți, 20 aprilie, la prabușirea aparatului de zbor MiG 21 LanceR in zona localitații Dedrad, comuna Batoș, a informat Biroul de presa al Instituției Prefectului – Județul Mureș. "Starea locotenent-comandorului…

- Euroins Insurance Group a numit-o pe Tanja Blatnik in postul de director general pentru Romania, propunerea asiguratorului fiind acceptata de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania. Potrivit unui comunicat al companiei, Tanka Blatnik are peste 20 de ani de experienta in industria…

- Societatea de Investiții Financiare Moldova (SIF 2) și-a schimbat numele in „Evergent Investments S.A.”. Evenimentul, o premiera pe piața de capital romaneasca, a fost prezentat luni, 8 martie, intr-o conferința de presa susținuta online și foarte bine organizata de Claudiu Doroș, președinte director…

- Iustin Ioan Talpoș, fost profesoraș la Școala gimnaziala „Lucian Blaga” din Baia Mare, candidat la primaria municipiului in 2016 din partea PMP (unde nu l-au votat nici rudele apropiate), a ajuns in același an senator, dupa minunea ne mai vazuta care s-a petrecut atunci la redistribuirea voturilor,…

- Gheorghe Achim, actual director de producție Cugir in cadrul Star Transmission, a preluat funcția de director general al Star Transmission și director general interimar al Star Assembly incepand cu 1 ianuarie 2021. In aceasta funcție, Gheorghe Achim il inlocuiește pe Klaus Eichhorn. Klaus Eichhorn a…

- Biroul de Presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș a informat joi, 4 februarie, prin intermediul unui buletin de presa, faptul ca la data de 1 februarie, polițiștii de investigații criminale din cadrul poliției municipiului Tarnaveni au identificat un tanar, in varsta de 26 de ani, din aceeași…