Un director de la Antifrauda a gasit cum se face o subdimensionare a contractelor de munca la platformele de livrare de mancare. „ Am sesizat in acest domeniu o foarte mare subdimensionare a contractelor de munca, au fost multe controale și vor continua, astfel incat munca sa fie declarata in mod corect. E foarte ușor de demonstrat la un livrator, atata vreme cat e in platforma, cate livrari a facut și cat a muncit. Am constatat ca partenerii acestor platforme angajeaza livratori cu 2 ore sau mai puțin ori deloc”, spune Teodor Alexandru Georgescu, in cadrul conferinței Courier & Poștal Services…