- Directoare si educatoarele de la Gradinita „Micul Regat” din Constanta au fost condamnate, definitiv, la inchisoare cu suspendare, pedepsele primite fiind de cate un an si jumatate. Decizia instantei este definitiva. Daunele morale au fost majorate la 50.000 de euro.

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au luat o noua decizie in dosarul in care Lidia Sandu director administrativ, Victoria Acsan casiera si Julieta Duma sef depozit, toate foste angajate ale Sanatoriului Balnear si de Recuperare Techirghiol, au fost condamnate, in prima instanta, la inchisoare…

- Cei doi foști șefi ai Clubului Pandurii Targu-Jiu, Marin Condescu și Viorel Temelescu, au aflat, joi, sentința definitiva in dosarul de la Curtea de Apel Craiova. Instanța din Banie a respins apelurile formulate de avocații inculpaților și a menținut pedeapsa Tribunalului Olt. Prima instanța…

- Curtea de Apel Constanta a condamnat-o, astazi, pe Diana Lilia Bandrabur, medic psihiatru la Spitalul Județean de Urgența la pedeapsa de 1 an inchisoare, cu executare, pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual. Psihiatra ar fi emis 115 rețete pe numele unor persoane care nu sufereau de boli…