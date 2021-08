Stiri pe aceeasi tema

- Jessica Springsteen, fiica starului american al muzicii rock Bruce Springsteen, a fost inclusa in echipa de sarituri peste obstacole a Statelor Unite pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, a anuntat luni Federatia ecvestra americana (USA Equestrian), citata de Reuters. Springsteen si calul sau in varsta…

- Militiile pro-iraniene au lansat luni seara mai multe obuze asupra unei baze militare americane din campul petrolier Al-Omar, in provincia Deir Ezzor din estul Siriei, fara a provoca victime, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), informeaza AFP. Atacurile au avut…

- NATO trebuie sa raspunda la ascensiunea economica, politica și militara a Chinei, a declarat secretarul general alianței, Jens Stoltenberg, luni, inainte de summit-ul din acest an, la care participa, pentru prima oara, și președintele Joe Biden. „China se apropie de noi. Ii vedem in spatiul cibernetic.…

- Negocierile indirecte intre Statele Unite si Iran pe tema relansarii Acordului nuclear iranian ar putea fi reluate saptamana viitoare, la Viena, afirma diplomati citati de agentia Reuters, potrivit mediafax.ro. Conform surselor citate, negocierile ar putea fi reluate joia viitoare. In…

- Banca elvetiana Julius Baer a acceptat sa plateasca aproape 80 de milioane de dolari Statelor Unite ale Americii (SUA) pentru a se inceta urmarirea in Justitie. In legatura cu scandalul de coruptie din cadrul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA). Banca a recunoscut in fata unui tribunal din New…

- Fiica cea mare a lui Gica Hagi, Kira Hagi, va aparea in același film cu Michelle Obama. Chiar tanara actrița este cea care a facut anunțul. Cariera acesteia la Hollywood incepe sa prinda contur, conform spynews.ro Kira Hagi și Michelle Obama, fosta "Prima Doamna" a Statelor Unite ale Americii,…