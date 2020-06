Stiri pe aceeasi tema

- Sangele a fost procurat de la un vraci haitian, pentru a o apara de toate bolile, inclusiv de COVID -19, au informat marti surse spitalicesti citate de agenția EFE. Parintii fetitei si sora ei in varsta de șapte ani, care au baut si ei din aceasta licoare, sunt internati in stare „stabila” la Spitalul…

- Dupa o saptamana in care DSP Caraș-Severin nu a mai raportat niciun caz nou de infectare cu coronavirus, astazi este a doua zi consecutiva in care numarul carașenilor diagnosticați cu COVID-19 crește. In ultimele 24 de ore, inca un carașean a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Acesta este internat…

- O angajata a unei companii feroviare din Marea Britanie a murit de COVID-19 luna trecuta dupa ce a fost scuipata de o persoana care pretindea ca era infectata cu noul coronavirus, a anuntat marti sindicatul muncitorilor britanici din acest sector de activitate, informeaza AFP. Belly Mujinga, in varsta…

- Potrivit datelor oficiale furnizate de DSP Caraș-Severin, din cei 108 carașeni diagnosticați cu COVID-19 pana la aceasta data, 73 au fost declarați vindecați și au putut parasi spitalele in care au fost tratați. In momentul de fața, in cele doua spitale din Caraș-Severin care trateaza cazuri COVID-19…

- Florinela Georgescu, directorul stiintific al Administrației Naționale, de Meteorologie, a fost despistata pozitiv cu coronavirus, fiind internata la „Matei Bals”. Și soțul sau este internat. Elena Mateescu, directorul general al ANM, a dezvaluit ca Florinela Georgescu (55 de ani) este pozitiva, insa…

- Potrivit datelor oficiale comunicate de DSP, in Caraș-Severin au fost confirmate, pana acum, 84 de cazuri de infectare cu coronavirus. Jumatate dintre pacienții diagnosticați cu COVID-19 sunt, in prezent, sub tratament in spitale din Reșița, Caransebeș și Timișoara. In ultimele 24 de ore, 3 pacienți…

- Primarul Emil Boc spune ca, deși municipiul Cluj-Napoca este deja afectat financiar de criza creata de pandemia de Covid-19, proiectele de infrastructura aflate in desfașurare vor fi finalizate chiar inainte de termen.

- Creșterea economica este proiectata sa incetineasca la 0,3% in 2020, de la o estimare de 3,8%, inainte de criza COVID-19, in Romania, se arata intr-un raport al Bancii Mondiale. Proiecția este facuta sub presupunerea ca va veni o creștere graduala in cea de-a doua parte a anului 2020 și va accelera…