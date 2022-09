DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI BUZAU anunta efectuarea unor lucrari de mentenanta a covorului asfaltic pe DN 1B (zona comunei Ulmeni)!

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Regionala Drumuri și Poduri (DRDP) Iași anunța lucrari de asfaltare cu SBFS (straturi bituminoase foarte subțiri) pe DN 11, Onești – Sanduleni, județul Bacau. Traficul in zona de lucrari se desfașoara alternativ, pe un sens, dirijat de piloți. „Recomandarea pentru conducatorii auto este de…

- Lucrarile de intreținere și reparații de pe DN 1 B Buzau – Ploiești continua și azi, impunandu-se anumite restricții. Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Buzau informeaza participanții la trafic ca, și in data de 08.09.2022, intre km 70+100 – 71+400, se vor executa „Lucrari de intreținere suprafețe…

- DRDP Buzau informeaza participanții la trafic ca in data de 07.09.2022, in intervalul orar 5.30 - 15.00 pe DN 1B, intre km. 70+100 - 71+400 se vor executa "Lucrari de intreținere suprafețe degradate la imbracaminți asfaltice - reparații pe suprafețe intinse, cu BA 16", lucrari executate in baza Contractului…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Buzau informeaza participanții la trafic ca, in data de 07.09.2022, in intervalul orar 5.30 – 15.00 pe DN 1B, intre km. 70+100 – 71+400 se vor executa „Lucrari de intreținere suprafețe degradate la imbracaminți asfaltice – reparații pe suprafețe intinse, cu BA…

Consiliul Județean Timiș anunța rezultatul final al examenului de promovare in grad profesional imediat superior celui deținut pentru un funcționar public (ID 454.955) din cadrul Serviciului pentru administrarea, urmarirea execuției și controlul drumurilor – Direcția de drumuri și poduri…

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a reacționat la unele comentarii facute cu privire la limitatoarele de viteza montate in zona Ulmeni, pe DJ 108A, de catre SC Drumuri și Poduri. Vorbim de un drum cu dale de beton. El spune ca limitatoarele au fost montate dupa mai multe sesizari…

Consiliul Județean Timiș anunța rezultatul probei interviu al examenului de promovare in grad profesional imediat superior celui deținut pentru un funcționar public (ID 454.955) din cadrul Serviciului pentru administrarea, urmarirea execuției și controlul drumurilor – Direcția de drumuri…

- Proiectul pentru construirea unui nou drum, paralel cu cel european, pe ruta Uricani – Cicoarei este blocat, iar autoritațile par sa fi acceptat situația, deși este vorba despre doar 5 km de traseu. In campania electorala, candidatul la șefia Consiliul Județean Costel Alexe, acum președinte, spunea…