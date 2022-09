Stiri pe aceeasi tema

- Percheziții matinale la mai multe locații din Capitala. Procurorii fac percheziții la patru persoane vizate intr-un dosar penal de spalare de bani. Silvia Radu a devenit primara interimara a mun. Chișinau dupa ce, la inceputul lunii noiembrie 2017, Nistor Grozavu, primarul interimar de atunci, a anunțat…

- Bomba cu ceas de la CET va mai ticai un sezon. Primul termen al recursului din procesul in care Primaria incearca sa blocheze vanzarea celor doua termocentrale la fier vechi va avea loc in octombrie. Cum judecarea pe fond a cazul a durat mai bine de un an, este de presupus ca nici recursul nu se va…

- Primarul satului Goleni din raionul Edineț este cercetat penal de ofițerii Direcției Generale Teritoriale Nord a CNA și procurorii oficiului Nord al Procuraturii Anticorupție, intr-un dosar de corupere pasiva. Acesta este banuit ca și-ar fi insușit, prin extorcare, salariul lunar al unei angajate auxiliare…

- Oficiul teritorial Chișinau al Cancelariei de Stat a contestat in instanța dispoziția primarului Capitalei prin care tariful la calatoriile cu transportul public in Chișinau ar urma sa fie majorat incepand cu 1 iulie 2022 . „Nu este de competența primarului sa stabileasca tarifele in transportul public…

- Cladirea primariei din comuna Horodnic de Sus este reabilitata in totalitate cu fonduri de la bugetul local. Primarul comunei, Valentin Luța, a declarat ca lucrarile sunt incepute deja, iar cladirea va fi reabilitata in totalitate la exterior, valoarea investiției depașind suma da 250.000 de lei. „Inițial…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Nicusor Dan, afirma ca in Capitala exista „foarte multe lucrari pentru care s-au investit banii publici” dar pentru care nu s-a facut receptia la finalizarea lucrarilor un exemplu in acest sens fiind chiar sediul Primariei. Fii la curent cu cele…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, explica de ce investitii facute in prima parte a mandatului sau de edil nu se vad, el facand analogia dintre orasul Bucuresti si un bolnav aflat in coma. Potrivit edilului, in Capitala exista „foarte multe lucrari pentru care s-au investit banii publici” dar…

- Miercuri si joi – 15 si 16 iunie – la Primaria municipiului au avut loc discutii intre primarul Mircia Gutau si reprezentanti ai Municipalitatii, inspectorul general scolar Mihaela Andreianu si inspectori din cadrul ISJ Valcea, cadre didactice din gradinite si cativa reprezentanti ai parintilor pe marginea…