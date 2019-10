Stiri pe aceeasi tema

- Diplomatii israelieni au inceput miercuri o greva pe termen nelimitat pentru a protesta impotriva conditiilor de munca, peste o suta de ambasade si consulate din intreaga lume fiind inchise, relateaza AFP, citat de agerpres.ro.

- Diplomatii protesteaza dupa ce Ministerul de Finante israelian a schimbat intr-o maniera unilaterala regulile de rambursare a cheltuielilor in cazurile in care diplomatii invita gazde oficiale la domiciliul lor. ''Suntem constransi sa inchidem reprezentantele israeliene in lume incepand de…

- Ziarul Unirea In Romania, condițiile de munca sunt asemanatoare cu cele din Nigeria sau Pakistan. Cel mai des incalcat drept al angajatilor, prelungirea ilegala a programului de munca Drepturile celor care muncesc sunt incalcate sistematic in Romania, se arata intr-o cercetare recenta a confederatiei…

- Angajații Secției Montaj de la Uzina Dacia din Mioveni au intrat in greva spontana ieri dimineața, dupa ce administrația a anunțat reorganizari pe aceasta secție. Potrivit viceliderului Sindicatului Automobile Dacia (SAD), Ion Iordache, 50 de posturi ar urma sa fie desființate, ceea ce ar duce la pierderea…

- Greva la Uzina Dacia din Mioveni! Angajaților le este frica ca vor fi inlocuiți de roboți. Mai mulți angajați ai Uzinei Dacia au intrat in greva in aceasta dimineața. Motivul este acela ca oamenii sunt speriați ca vor ramane fara loc de munca. Surse spun ca 200 de salariați ar fi in aceasta situație,…

- Condițiile de munca pe care le asigura unii angajatori din județul Satu Mare sunt, destul de des, la ani lumina de ceea ce se cheama decența. Muncitorii, care au nevoie de bani, de obicei tac sau protesteaza in surdina, dar indura cu stoicism mediul de lucru adesea stresant. Astfel ca, in aceste condiții…

- Guvernul american a anuntat miercuri ca va aboli regula ce limita perioada de timp in care un copil migrant putea fi retinut in custodie federala dupa ce intra pe teritoriul SUA impreuna cu adulti care solicitau azil, transmit dpa, Xinhua si AFP. Departamentul pentru Securitate Interna a informat ca…

- Pilotii irlandezi ai companiei aeriene low-cost Ryanair, nemultumiti de conditiile salariale, vor organiza o greva in zilele de 23 si 24 august, conform informatiilor anuntate miercuri de sindicatul acestora, Forsa, transmite AFP, relateaza Agerpres. Pilotii angajati direct de companie vor fi in greva…