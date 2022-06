Stiri pe aceeasi tema

- Soldații ucraineni evacuați din uzina Azovstal au fost duși intr-o fosta colonie penala de pe teritoriul controlat de ruși, citeaza Euronews . Un inalt oficial militar ucrainean spera ca aceștia sa fie salvați in urma unui schimb de prizonieri. Soarta soldaților ucraineni evacuați din uzina Azovstal…

- Soldații ucraineni au inceput antrenamentele in Marea Britanie, dupa ce premierul Boris Johnson și-a exprimat de mai multe ori angajamentul de a ajuta Kievul sa lupte impotriva Rusiei. Este pentru prima data de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, cand au loc astfel de antrenamente in Marea Britanie,…

- Efectul agresiunii rusesti in Ucraina: Suedia si Finlanda vor intra in NATO la vara, scrie The Times, preluat de defapt.ro. Finlanda isi va depune aplicatai pentru aderarea la NATO in iunie, mai arata, azi, cotidianul britanic. „Rusia a facut o „gafa strategica masiva", deoarece Finlanda si Suedia par…

- Ceea ce mi-a lasat un gust amar a fost nu atat interviul ca atare (in definitiv, n-aveam alte asteptari de la Dughin), cat comentariile de pe site ale cititorilor. Si acolo si, vai, in multe alte locuri am vazut cata lume e obnubilata de propaganda Kremlinului, cat credit au diatribele antiamericane…

- Razboiul din Ucraina se va termina cel mai tarziu in luna mai, cand Rusia va ramane fara resurse pentru a continua invazia inceputa in 24 februarie, susține Oleksiy Arestovich, consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. „Cred ca cel tarziu in luna…

- „La nivel militar se lucreaza perfect, lucrurile sunt bine puse la punct, ca structura NATO. Romania este intr-o poziție foarte buna. Dar, din pacate, noi ne luptam cu dușmanul din interior, adica cei care fac afaceri cu preferații domnului Putin. Aceștia incearca sa distruga orice fel de construcție…

- „Ucraina face parte din familia europeana. Agresiunea lui Putin asupra Ucrainei este o agresiune asupra tuturor principiilor pe care le impartasim, este un atac la adresa democratiilor, a suveranitatii statelor, asupra libertatii unui popor de a-si alege destinul si de a-si construi viitorul. Modul…

- Majoritatea cetațenilor ruși susțin „operațiunea militara” din Ucraina și considera ca vina o poarta Uniunea Europeana și NATO. Informațiile au fost prezentate vineri de doua case de sondare rusești, VTsIOM și FOM , dependente de puterea centrala. Centrul independent Levada , citat adesea de experții…