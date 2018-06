Stiri pe aceeasi tema

- Vremea rea a creat probleme mari in judetul Suceava, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Bucovina”. Astfel, in comuna Valea Moldovei, patru persoane si aproximativ 400 de oi au ramas izolate intre ape. Initial, reprezentanții Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta au trecut peste…

- Un caz grav a pus in alerta autoritatile, trimitand in grija medicilor un barbat, angajat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta din Cluj. Incidentul s-a produs joi dimineata, in cartierul clujean Manastur. Un barbat care mergea catre masina sa a observat o cutie langa autorism, iar in momentul…

- Primarul comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron, a primit „Medalia de Onoare" a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Bucovina" Suceava. Acordarea medaliei a avut loc intr-un cadru festiv, in sedinta Consiliului Local Cornu Luncii. Gheorghe Fron a primit medalia din ...

- Primarul comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron, a primit din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Bucovina” al județului Suceava ”Medalia de Onoare” ”pentru contribuția adusa in apararea vieții, valorilor culturale, bunurilor și mediului inconjurator”. Distincția i-a fost inmanata intr-un…

- Doua incendii puternice au izbucnit, in weekend, la doua gospodarii, din Mihaiesti si Plutonita. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Bucovina", duminica, militarii Detașamentului de Pompieri Falticeni au intervenit cu doua autospeciale cu apa și spuma pentru ...

- Un barbat din satul Gainești, comuna Slatina, a gasit un adevarat arsenal de razboi in timp ce sapa o groapa pentru a amenaja o fosa septica. Potrivit unui comunicat de presa, in cursul zilei de duminica, 30 aprilie, echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Bucovina” al judetului…

- Consiliul Județean Cluj aduce in atenția participanților la trafic care tranziteaza drumul județean 107P Gilau (DN1) – Somesu Rece – Marisel – Fantanele (DN1R) faptul ca, recent, s-au inregistrat mai multe sesizari vizand caderi de pietre de pe versanți, motiv pentru care aceștia sunt rugați sa manifeste…

- In perioada Sarbatorilor Pascale, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava va asigura, alaturi de efective din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Suceava si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Bucovina" Suceava, masurile de ordine publica pe timpul manifestarilor ...