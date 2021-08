Stiri pe aceeasi tema

- Rebecca Walter este scumpa la vedere, dar acum, pentru ca noi avem cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, va prezentam cateva imagini rare cu fosta soție a lui Florian Walter. Dupa moartea milionarului de la Dinamo, mama copiilor acestuia a fost…

- Chiriile medii pe segmentul rezidential nou din Bucuresti au scazut cu aproximativ 6% in medie in semestrul intai al acestui an, comparativ cu perioada similara din 2020, arata o analiza realizata de compania de consultanta imobiliara SVN Romania, potrivit careuia piata rezidentiala a rezistat foarte…

- Cine a spus ca sportul te ține intr-o forma de zile mari, ei bine, a avut dreptate, iar davoda vine acum de la Horațiu Malaele. Actorul in varsta de 69 de ani, dupa ce s-a vindecat de infecția cu noul COVID-19, a fost surprins de cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri…

- Toata lumea vrea mașini scumpe, dar nu toți renunța la comoditate. Ei bine, Lino Golden lasa totul in urma atunci cand este vorba de bolidul sau de lux, fiind dispus sa renunțe chiar și la propria sa imagine. Recent, cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene…

- Șerban Bradișeanu nu este doar un controversat medic din Romania, ci și directorul excentric al unei mari unitați medicale, Spitalul Floreasca. Specialistul a fost surprins de curand de paparazzi SpyNews.ro in timpul unei intalniri cu mai mulți amici, la un restaurant exclusivist din buricul Capitalei.

- Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, afirma ca premierul Florin Citu i-a cerut demisia cu o zi inainte de emisiunea de eurobonduri, ceea ce ar fi afectat conditiile pe care Romania le-ar fi putut obtine de pe pietele externe, si ca i-a raspuns acestuia ca nu are motive sa isi asume o demisie.…

- Irina Rimes și partenerul ei de viața, David Goldcher, s-au intors in Romania, dupa o lunga perioada in care artista a fost mutata in Franța, alaturi de el. Cu toate acestea, se pare ca vedeta a uitat sa-i faca ”instructajul” iubitului ei francez și sa-l invețe regulile de circulație. Iata cum a fost…

- Dan Bittman se tot plange in stanga și in dreapta cat de mult l-a afectat pandemia de coronavirus, insa atunci cand vine vorba de alimentat mașina, ”banii vorbesc” pentru celebrul artist. Solistul trupei Holograf nu se uita nicio secunda la bani, iar suma incredibila pe care o arata panoul din benzinarie…