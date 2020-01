PwC Romania anunta ca, incepand cu 3 februarie, Dinu Bumbacea revine in companie pe pozitia de Partener si Lider al Departamentului de Consultanta pentru Afaceri. Dinu Bumbacea are peste 27 experienta in servicii profesionale, din care 19 ca Partener. El si-a inceput cariera in PwC Romania, unde a petrecut peste 18 ani, iar in ultimii 8 ani a ocupat pozitia de Partener si Lider de departament in cadrul altor companii de consultanta, se arata intr-un comunicat al companiei remis AGERPRES. "Ma bucur sa anunt revenirea lui Dinu in PwC Romania unde si-a inceput si construit cariera. Este un profesionist…