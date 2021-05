Dinozaurii politici Gheorghe Flutur și Victor Paul Dobre, „suflul nou” al echipei Cîțu Dinozaurii politici Gheorghe Flutur și Victor Paul Dobre sunt doi dintre susținatorii cei cu care Florin Cițu promite sa aduca un „suflu nou” in echipa liberala. Cei doi au fost prezenți duminica dimineața, in echipa de aproximativ 30 de susținatori: Flutur in dreapta Ralucai Turcan, V.P. Dobre in spatele Alinei Gorghiu (foto marcați cu galben). Flutur și echipa sa de la CJ Suceava au in prezent de dat raspunsuri la DNA cu privire la modul in care a cheltuit Consiliul Județean Suceava fonduri europene de 7 milioane euro pentru amenajarea unei gropi de gunoi in varful muntelui, la Pojorata, in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

