Stiri pe aceeasi tema

- Dani Iglesias, decarul ”cainilor”, 28 de ani, este de parere ca Dinamo poate evita o noua retrogradare rușinoasa. A detaliat cum se simte pe teren dupa sosirea lui Zeljko Kopic, a scanat Liga 1 și dezvaluie ce jucatori romani ar putea juca in Spania GSP are 4 reporteri in Antalya: Eduard Apostol, Remus…

- Cristiano Bergodi a prins curaj si le-a avertizat pe rivale dupa Farul – Rapid, scor 0-0, in etapa a 21-a a Ligii 1. Antrenorul giulestenilor este multumit de punctul obtinut in deplasarea cu campioana Romaniei si le-a transmis fanilor ca, dupa reluarea campionatului, esta gata sa lanseze un asalt total…

- Dinko Trebotic, 33 de ani, s-a duelat cu ”cainii” in 2010 cand era la Hajduk Split și i-a eliminat. Apoi, in ediția precedenta, in meciurile dintre Dinamo și Buzau pentru promovare. A lucrat sub comanda lui Zeljko Kopic, știe de ce e capabil Dinamo este penultima in clasament, la 13 puncte distanța…

- Portughezul Goncalo Gregorio, golgeterul lui Dinamo, cu 4 reușite in 18 etape, susține ca el crede in salvarea de la retrogradare și spera ca fanii sa ramana susținatorii echipei Dinamo a adunat 12 etape la rand fara victorie in Liga 1, dintre care noua infrangeri și trei remize. Antrenorul Ovidiu Burca,…

- Catalin Cherecheș a fost reținut marți seara de poliție, in orașul german Augsburg. „In seara zilei de 28 noiembrie 2023, in urma cooperarii polițienești internaționale și a schimbului de date și informații, dintre Poliția Romana și autoritațile din Germania, Ungaria, Austria și Italia, a fost localizat,…

- Starul american de film Arnold Schwarzenegger a fost premiat pentru curaj de Muzeul Holocaustului din Los Angeles. Actorul s-a nascut in Austria, țara natala a multor lideri naziști din timpul celui de al doilea razboi mondial, intre care și Adolf Hitler.

- Șofer de 24 de ani din Teiuș, reținut de polițiști dupa o urmarire in trafic. De ce a incercat sa fuga și unde a fost prins Un șofer de 24 de ani din Teiuș a fost reținut, dupa ce a fost urmarit in trafic, de Poliție, in noaptea de sambata spre duminica. Acesta nu a oprit la semnalul regulamentar al…