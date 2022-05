Stiri pe aceeasi tema

Formatia Gaz Metan Medias, aflata la minus 38 de puncte in clasamentul play-out-ului Ligii 1 Casa Pariurilor, si-a incheiat cu infrangere parcursul in primul esalon, fiind invinsa vineri in deplasare de Chindia Targoviste, scor 3-0, in ultima etapa a play-out-ului, anunța news.ro.

Formatia UTA Arad a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa CS Mioveni, intr-un meci din etapa a opta a play-out-ului Ligii 1 Casa Pariurilor, potrivit news.ro.A marcat Vorobjovas, in minutul 27.

Formatia Dinamo a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 3-2, echipa FC Botosani, in etapa a opta din play-out-ul Ligii 1 Casa Pariurilor. Dinamovistii au jucat in partea secunda in 10, dupa eliminarea lui Pierret, informeaza News.ro.

Formatia U Craiova 1948 a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa UTA Arad, intr-un meci din etapa a saptea a play-out-ului Ligii 1 Casa Pariurilor.

CCA l-a delegat pe arbitrul Sebastian Coltescu la meciul FCSB - FC Voluntari, din etapa a IV-a a play-off-ului Ligii 1 Casa Pariurilor, conform news.ro.

CS Universitatea Craiova a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 3-0 (2-0), pe CS Mioveni, in etapa a XXIX-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, conform news.ro.

Chindia a invins, marti, pe teren propriu, la Ploiesti, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa UTA Arad, in primul meci al etapei a XXIX-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, conform news.ro.

Formatia U Craiova 1948 a remizat, vineri, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa UTA Arad, intr-un meci din etapa a XXVII-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, in care oaspetii au egalat dupa minutul 90.