- Gaz Metan Mediaș se afla intr-o situație foarte grea, mai mulți jucatori fiind declarați liberi de contract din cauza problemelor financiare. De aceasta situația a profitat Dinamo, grupare care a anunțat miercuri transferul fotbaliștilor Vlad Morar, Gabriel Moura si Razvan Gradinaru.

- Opt jucatori si-au reziliat contractele cu Gaz Metan Medias, a anuntat, marti, clubul din Liga I de fotbal pe pagina sa de Facebook. ''Opt jucatori si-au reziliat contractele cu formatia noastra, sub conditia ca in termen de 5 zile sa faca dovada ca au semnat o alta echipa. In cazul in care…

- Revirimentul lui Dinamo se lasa așteptat. Flavius Stoican are o medie de 0,20 puncte/meci dupa primele 5 partide, de patru ori mai mica decat a realizat Mircea Rednic in ultimele 5 etape pe banca alb-roșiilor. Administratorul special Iuliu Mureșan a sperat ca inlocuirea lui Mircea Rednic cu Flavius…

- Fara doar și poate, venirea lui Liviu Ciobotariu la carma echipei ilfovene a fost providențiala pentru formația din Voluntari. O dovada in plus pentru aceasta afirmație o constituie și victoria din etapa cu numarul 23 din campionatul primului eșalon fotbalistic, cu Gaz Metan Mediaș. In urma acestui…

- FCU Craiova o intalnește duminica, de la ora 17.00, pe teren propriu, pe FC Argeș. Partida conteaza pentru etapa 23 din Liga 1. Cele 3 puncte puse in joc sunt extrem de importante atat pentru elevii lui Nicolo Napoli, cat și pentru baieții lui Andrei Prepelița. Nicolo Napoli a declarat sambata, intr-o…

- Cazul lui Steliano Filip (27 de ani) ilustreaza lipsa unei autoritați clare la Dinamo. Iuliu Mureșan anunțase marți ca fotbalistul avea sa fie eliberat in maximum doua zile. Administratorul judiciar s-a opus și prefera sa-l plateasca pe fundașul stanga inca un an și jumatate, deși el nu mai joaca. Conducerea…

- UTA Arad a pierdut acasa cu Gaz Metan Mediaș, scor 0-1. Singurul gol al partidei a fost inscris de Vlad Morar, un fost jucator UTA, cu un sut de la 15 metri, noteaza Agerpres. Omul meciului a fost portarul formatiei oaspete Octavian Valceanu, care s-a opus in mai multe randuri golului. Gaz Metan a obtinut…

- Administratorul special al clubului Dinamo, Iuliu Muresan, a declarat marti, la Digi Sport, ca dinamovistii l-au achizitionat pe fundasul Razvan Patriche de la Academica Clinceni. "Am discutat cu Flavius trei ore, am discutat si despre transferuri, dar si cu Florin Raducioiu. Avem nevoie de…