Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo și Poli Iași se intalnesc astazi, in play-out-ul Ligii 1. Andrei Cristea (36 de ani) și Sorin Șerban (20 de ani) au primit rezultatele testelor Covid-19 cu cateva ore inaintea partidei. Mircea Rednic a primit doua vești bune in ziua meciului cu Dinamo. Andrei Cristea și Sorin Șerban au fost declarați…

- FCSB a invins Dinamo, scor 1-0, in returul semifinalei Cupei Romaniei (3-0 in tur). Golul a fost marcat de Adrian Petre in minutul 2, cel mai rapid din „era FCSB”, scrie GSP. Adrian Mihalcea a trimis pe Arena Naționala o formula secunda, menajand o parte dintre titulari pentru a evita retrogradarea.…

- FCSB DINAMO LIVE STREAM ONLINE VIDEO CUPA ROMANIEI. Horatiu Fesnic va conduce la centru meciul FCSB - DINAMO, ajutat de asistentii Marius Nicoara si Gero Szabo. Rezerva va fi Andrei Antonie, iar observatori Irina Mirt si Felix Grigore. DIGI SPORT, TELEKOM SPORT si LOOK PLUS transmit, miercuri, de…

- Golul a fost marcat de Ghita "17. FC Viitorul: Tordai – Dussaut (Iacob "56), Mladen, Ghita, Boboc – Ciobanu (De Nooijer "46), Artean, Achim – Iancu (Munteanu "90+2), Rivaldinho (Ganea "77), Matei (Chitu "46). Antrenor: Gheorghe Hagi Dinamo: Straton – Popescu, Puljic, R. Grigore (Mihaiu "66) – Sorescu,…

- Formatia FC Viitorul a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Dinamo, intr-un meci din etapa a saptea a play-out-ului Ligii I, noteaza news.ro.Golul a fost marcat de Ghita ’17. FC Viitorul: Tordai – Dussaut (Iacob ’56), Mladen, Ghita, Boboc – Ciobanu (De…

- Formatia Dinamo a fost invinsa, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), de echipa FC Voluntari, intr-un meci din etapa a sasea a play-out-ului Ligii I.Golul a fost marcat de Ion Gheorghe, in minutul 76, potrivit news.ro. Citește și: VIDEO Nebunie in Vama Veche. Bataie in…

- Academica le-a predat „lanterna roșie” ieșenilor Ambele echipe ilfovene din Liga I au intalnit-o in ultimele lor partide pe Poli Iași și amandoua au reușit victoria cu același scor, 1-0, deși elevii lui Rednic au condus ostilitațile in ambele meciuri. Astfel, urmariți și de ghinion, au ajuns sa ocupe…

- Formatia Dinamo a fost invinsa, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa Sepsi Sfantu Gheorghe, intr-un meci din etapa a cincea a play-out-ului Ligii I, potrivit news.ro.Citește și: Documentarea suspecților de furt de produse de lux din avioane a durat un an - Exista o schema…