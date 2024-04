Inca un eșec pentru „cainii roșii” in Superliga. Dinamo a pierdut pentru a doua oara la rand in prelungiri, spre disperarea fanilor și a conducatorilor. Deși in perioada de transferuri din iarna au venit foarte mulți fotbaliști, unii aduși pe bani frumoși, jocul formației din Ștefan cel Mare sufera și in play-out. De data aceasta, […] The post Dinamo, pe tobogan, spre Liga 2 first appeared on Ziarul National .