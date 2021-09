Dinamo, învinsă cu 6-0 de FCSB, în derby-ul României. „Câinii” au jucat în 10 din minutul 37 „Umilința fara precedent!”, „Cainii, la cea mai rușinoasa infrangere din istorie in campionat!”, scrie Gazeta Sporturilor, dupa meciul dintre Dinamo și FSCB desfașurat duminica seara pe Arena Naționala din București. FCSB a obținut cea mai clara victorie din istoria infruntarilor directe cu Dinamo, scor 6-0. „Cainii” n-au avut nici macar un șut pe poarta pe Arena Naționala, in cel mai drastic eșec suferit in campionat de la inființarea clubului. Au marcat: Keșeru 26, Oct. Popescu 42, Vinicius 45+2, Cordea 45+8 (pen.), V. Gheorghe 55, Miron 67. „Cainii” au jucat in 10 din minutul 37, dupa ce Steliano… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a invins-o, duminica seara, pe Arena Nationala, cu scorul de 6-0, pe Dinamo, intr-un meci din etapa a opta a Ligii 1. Dinamo a ajuns la a cincea infrangere consecutiva. Gazdele au solicitat penalty in minutul 6, cand Cordea a cazut in careu. FCSB a deschis scorul in minutul 26, prin Claudiu Keșeru.…

- Golurile au fost marcate de Keseru "26, Octavian Popescu "42, Vinicius "45+2, Cordea "45+7, V. Gheorghe "55 si Grigore "67 (autogol). 1-0, min. 26: Keseru a deschis scorul dintr-o lovitura libera. In minutul 37, de la Dinamo a fost eliminat Steliano Filip pentru o interventie la Valentin Gheorghe. 2-0,…

- Jucatorii dinamoviști sufera o infrangere umilitoare cu rivalii istorici de la FCSB, in derby-ul disputat diminica seara pe Arena Naționala din București. Claudiu Keseru a deschis scorul din lovitura libera (26), Octavian Popescu a majorat diferenta cu un sut din unghi (43), Paulo Vinicius…

- FCSB și Dinamo se dueleaza duminica, de la ora 21:00, în derbiul etapei a opta din Liga 1, iar cele doua echipe sunt complet schimbate dupa transferurile realizate în ultimele saptamâni. Meciul de pe Arena Naționala va fi transmis în direct pe Digisport, Telekom Sport și Look…

- FCSB a pus la vanzare bilete pentru derby-ul cu Dinamo, din etapa a 8-a a Ligii 1, care se va desfașura pe Arena Naționala, duminica, 12 septembrie, de la ora 21:00. Tichetele au prețuri cuprinse intre 15 lei și 35 de la lei, la peluze, respectiv la tribune. Biletele pot fi achiziționate online de pe…

- Farul Constanta s-a impus categoric, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, în fața echipei Dinamo București. Meciul a avut loc în etapa a șasea a Ligii I.Golurile au fost marcate de Jefte Betancor '12, '53 (de la 60 de metri) si George Ganea '57.*Click pe…

- Se pare ca și nou-inființata cupa europeana, Europa Conference League, este prea mare pentru echipele romanești. FCSB nu a reușit sa treaca de kazahii de la Șahtior Karagandy, care au mers mai departe dupa loviturile de departajare. FCSB a fost eliminata din Europa Conference League, dupa ce a fost…