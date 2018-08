Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a obținut sambata seara cea de-a treia victorie pe teren propriu din acest sezon, impunandu-se cu 2-1 in fața nou-promovatei Hermannstadt. "Cainii" au dat lovitura in ultimul minut al prelungirilor, grație golului lui Ivan Pesic. Trei jucatori din echipa lui Bratu au facut partide foarte bune…

- Gaz Metan a oferit surpriza etapei a treia și a invins-o pe Dinamo, scor 3-1, urcand pe primul loc in Liga 1. Cei mai buni jucatori de pe teren au fost Darius Olaru și Carlos Fortes, care au primit nota 8 din partea Gazetei Sporturilor. Romanul a bifat ieri un gol și o pasa decisiva, in timp ce portughezul…

- Sepsi Sf. Gheorghe a cerut penalty in minutul 18 al partidei cu Hermannstadt, la scorul de 0-0. Capitanul oaspeților, Istavan Folup, a cazut in careu dupa un duel cu fostul jucator al celor de la FCSB, Paul Parvulescu. Intrarea neglijenta a fundașului stanga sibian a stopat mingea, atingand insa și…

- Fotbalistul uruguayan Edinson Cavani „este momentan menajat" si nu a facut teste suplimentare pentru a se stabili gravitatea accidentarii sale la pulpa, a anuntat, luni, forul de la Montevideo, informeaza news.ro.Jucatorii uruguayeni au revenit, luni, la antrenamente, dupa victoria cu Portugalia,…

- Vineri, cele patru echipe ale grupei E au disputat partidele din a doua etapa a fazei grupelor, de la Cupa Mondiala 2018 din Rusia. Cel dintai meci le-a avut drept protagoniste pe Brazilia și Costa Rica și s-a incheiat, dupa 90 de minute de tras și lupta, cu victoria lui Selecao, la scorul de 2-0. La…

- Antoine Griezmann a deschis corul in minutul 58 al meciului Franța - Australia, marcand in penalty. Urmarește AICI desfașurarea meciului Atacantul francez a fost cel care a obținut lovitura de pedeapsa, dupa ce a fost faultat in careu de fundașul Josh Risdon. Decizia centralului Andres Cunha a venit…

- Jucatorii steliști au fost avertizați de oficialii vicecampioanei ca daca vor vorbi cu presa in vacanța de vara vor primi amenzi de 500 de euro. FCSB a pierdut titlul de campioana pentru al treilea an consecutiv, lucru care i-a scos din minți pe șefii echipei. ...

- Simona Halep a facut un gest plin de fair-play la finalul meciului cu Alison Riske. Romanca a aplaudat-o pe jucatoarea americana in timp ce aceasta iesea de pe teren, in semn de respect pentru evolutia buna din primul set. Simona Halep, prima declaratie dupa victoria de la Rolad Garros: "Nu…