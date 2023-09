Dinamo - FCU Craiova: Ovidiu Burcă, frustrat de modul în care echipa sa a pierdut partida Ovidiu Burca, antrenorul echipei Dinamo, recunoaste ca este mult mai gru in primul esalon decat in Liga 2. Bucurestenii au pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-1, cu FCU Craiova si au ajuns la cinci infrangeri in campionat, scrie news.ro. „Cred ca sutul ala de la distanta a facut diferenta. Eu nu spun ca e ghinion, ci ca trebuie sa ai mai multa agresivitate. Nu a fost ghinion, repet. A fost sutul asta. Eu nu spun ca puteam sa castigam, dar nu meritam sa pierdem. In general nu trebuie sa numeri ocaziile, fotbalul se joaca pe goluri. Asta este fotbalul! E greu sa acceptam ca am pierdut… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

