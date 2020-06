Stiri pe aceeasi tema

- DINAMO FCSB LIVE STREAM ONLINE VIDEO CUPA ROMANIEI. Istvan Kovacs va arbitra meciul DINAMO - FCSB, programat, joi, de la ora 20:00, in mansa tur a semifinalelor din Cupa Romaniei. Acesta va fi ajutat de asistentii Vasile Marinescu si Ovidiu Artene, iar rezerva va fi Catalin Popa. Observatori la meciul…

- Gigi Becali (61 de ani) a optimist inaintea semifinalei de Cupa Romaniei dintre Dinamo și FCSB. Dinamo - FCSB, turul semifinalei Cupei Romaniei, e joi, de la 20:00, liveTEXT pe GSP.ro Gigi Becali a renunțat la titlu și se concentreaza asupra Cupei Romaniei. Patronul celor de la FCSB nu concepe sa piarda…

- Dinamo și FCSB vor juca joi, de la ora 20:00, in semifinalele Cupei Romaniei, iar Gigi Becali, patronul FCSB, pune presiune pe jucatorii sai pentru a se impune in fața marii rivale. Dinamo - FCSB, in turul semifinalelor Cupei Romaniei, va fi liveTEXT, VIDEO și FOTO pe GSP. ...

- FCSB a pierdut derby-ul cu CFR Cluj, scor 0-1, iar șansele la titlu ale echipei lui Gigi Becali s-au diminuat considerabil. Dumitru Dragomir (74 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, considera ca roș-albaștrii nu valorifica suficient calitațile varfului Adrian Petre (22 de ani).…

- Deși FCSB a pierdut cu CFR Cluj, 0-1, și este la 7 puncte in urma echipei lui Dan Petrescu, Gigi Becali se declara mulțumit de jocul prestat de echipa lui Bogdan Vintila. Patronul FCSB nu i-a criticat pe jucatori, facand doar un reproș, lui Adi Petre, pentru ca nu a atacat pasa lui Olimpiu Moruțan in…

- Gigi Becali (61 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a vorbit despre duelul cu Dinamo din semifinalele Cupei Romaniei. Latifundiarul a explicat de ce e fericit ca semifinala contra marii rivale se disputa in dubla manșa. Sepsi - Poli Iași și Dinamo - FCSB sunt meciurile care vor decide finalistele…

- Vivi Rachita, fost fundaș la Steaua, l-a ironizat pe Gigi Becali, patronul echipei roș-albastre, și i-a jignit pe fanii rivalei Dinamo. Fostul jucator al echipei roș-albastre a glumit pe seama transferului lui Dennis Man, despre care Gigi Becali spune ca așteapta o oferta de 15 milioane de euro din…

- Walter Zenga, antrenorul echipei italiene de fotbal Cagliari, a dezvaluit pentru revista SportWeek ca a plans cand a pierdut finala Cupei Romaniei cu FC National, in 2003, in fata lui Dinamo (0-1). "Sa plang pentru fotbal? Da, mi s-a intamplat cand am pierdut finala Cupei Romaniei cu National…