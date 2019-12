Stiri pe aceeasi tema

- Dusan Uhrin se afla la a doua infrangere consecutiva la Dinamo, 2-4 cu Hermannstadt și 1-2 cu Sepsi. Antrenorul ceh de 52 de ani spune ca nu se gandește sa plece din Ștefan cel Mare, unde mai are contract pana in vara. „Eu vreau sa continui cu Dinamo, de ce ma tot intrebați daca merg mai departe? S-a…

- Dusan Uhrin (52 de ani), antrenorul lui Dinamo, a dezvaluit in stilul sau caracteristic despre ce a vorbit cu Ionuț Negoița (45 de ani), finanțatorul formației din „Ștefan cel Mare”. Dinamo - Poli Iași se joaca vineri, 29 noiembrie, de la ora 20:30. Meciul va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- Cornel Dinu, 71 de ani, fost jucator și antrenor la Dinamo, a fost prezent in emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, realizata de Ovidiu Ioanițoaia, și a vorbit despre situația stadionului din Ștefan cel Mare. „Se face un stadion nou la Arad, al baronului Neuman. S-a facut la Teleorman, la Tg. Jiu. Problema…

- Nicolae Badea (71 de ani) a declarat ca ar fi interesat sa preia Dinamo, dupa ce Ionuț Negoița a afirmat ca este dispus sa vanda 51% din acțiunile clubului pentru un leu. Fostul acționar din „Ștefan cel Mare” ar dori sa revina insa doar alaturi de cineva, iar Badea a rostit doua nume importante: George…

- Soferii care circula pe drumuri cu zapada, gheata sau polei trebuie sa aiba montate la masina anvelope de iarna. Obligativitatea nu tine de un anumit moment calendaristic, ci doar de vreme. Prin urmare, nu este obligatoriu doar de la 1 noiembrie ca autovehiculele care circula pe drumuri cu zapada, gheata…

- Zinedine Zidane, antrenorul echipei de fotbal Real Madrid, a precizat in cadrul unei conferinte de presa ca nu are o relatie proasta cu Gareth Bale si ca a infirmat zvonurile privind plecarea galezului in mercato de iarna, relateaza EFE. ''Se spun multe lucruri, dar noi avem o relatie buna.…

- Florin Prunea (51 de ani), președintele lui Dinamo, a comentat declarațiile dure facute de Adrian Motoaca, medicul demis de „roș-albi”. CONTEXT: Adrian Motoaca, medicul demis de Dinamo in aceasta saptamana, a ieșit la atac dupa desparțirea de clubul din „Ștefan cel Mare”;Acesta l-a criticat pe antrenorul…