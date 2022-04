Reprezentanții lui Dinamo București au anunțat ca clubul de fotbal „pornește o campanie de rebranding”. Echipa din „Ștefan cel Mare”, care traverseaza cel mai greu moment de la inființare, va avea un nou logo din sezonul urmator. „Pe modelul marilor echipe ale fotbalului european (Juventus sau Manchester City, spre exemplu), Dinamo București are nevoie de o imagine noua, astfel ca, incepand de astazi, clubul nostru pornește o campanie de rebranding”, se transmite in comunicatul oficial al echipei. „Din sezonul urmator, clubul va avea un nou logo, ales prin implicarea in acest proiect a fanilor…