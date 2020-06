Stiri pe aceeasi tema

- Dan Savenco (34 de ani), pivotul echipei de handbal de la Dinamo, a trecut printr-o reconversie profesionala in timpul pandemiei de coronavirus. Legitimat la CS Dinamo, club care aparține de Ministerul de Interne, acesta a fost trimis in strada, imbracand timp de cateva saptamani uniforma de polițist.…

- Fundasul Harry Maguire a anuntat ca i s-a nascut al doilea copil, sambata, eveniment care vine la noua luni de la transferul-record al jucatorului de la Leicester City la Manchester United, anunța news.ro.“Bun venit in aceasta lume nebuna, fetita”, a notat Maguire pe Instagram, postand o fotografie…

- Presedintele Camerei Deputatilor a ajuns la Spitalul Militar Central din Capitala, spital unde poate primi ingrijri medicale in calitate de demnitar. Marcel Ciolacu a mers cu masina personala la unitatea medicala, el urmand sa fie testat pentru COVID-19.Citește și: Ministerul de Interne: In…

- Noua persoane, opt barbati si o femeie, au primit, sambata seara, mandate de arestare pentru 30 de zile, dupa ce ar fi participat la o altercatie in localitatea brasoveana Crizbav, in urma careia un barbat ar fi decedat, potrivit Agerpres. Conform presedintelui Tribunalului Brasov, Gabriela Ciolacu,…

- Ministerul de Interne a publicat lista motivelor acceptate pentru a parasi localitatea de domiciliu, dupa data de 15 mai. Lista reprezinta o propunere pusa in dezbatere publica, ea putand suferi modificari ulterior. Astfel, deplasarea persoanelor in afara localitaților este permisa in urmatoarele situații:…

- Pentru a preveni o eventuala nerespectare in masa a restricțiilor de circulație in weekendul de 1 mai, Ministerul de Interne a ordonat organizarea de filtre suplimentare fața de cele aflate pe teren pe perioada starii de urgența. Astfel, pe intreg teritoriul național, efective masive al Poliției, Jandarmeriei,…

- Germania a interzis organizatia pro-iraniana Hezbollah pe teritoriul sau si a desemnat-o drept organizatie terorista, a anuntat joi Ministerul de Interne german, informeaza Reuters si AFP, citate de Agerpres.

- Ministrul de interne Marcel Vela a anunțat marți seara ca, in urma unui acord cu Patriarhia Romana, MAI va ajuta BOR la impartirea paștilor și a luminii de Inviere catre credincioși. Prin acordul dintre Biserica Ortodoxa și Ministerul de Interne s-au stabilit urmatoarele: painea binecuvantata (prescurile)…