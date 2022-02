Stiri pe aceeasi tema

- Romania este cel mai mare exportator de porumb din UE și ocupa locul doi la grau și orz, cu un total de 8,7 milioane de tone de cereale livrate la extern, in sezonul actual, care a debutat in iulie 2021, potrivit datelor publicate de Comisia Europeana, dupa cum transmite Reuters. De la debutul sezonului…

- Localitatea Otopeni are, in continuare, cea mai mare incidenta a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 din judetul Ilfov, ajungand la 42,28 la mia de locuitori, in crestere fata de ziua precedenta, cand acest indicator era de 40,39. Incidenta peste 10 cazuri la mia de locuitori se inregistreaza in 37…

- Regizorul Bobby Paunescu a declarat ca, in afara judecatorilor și procurorilor corupți, și avocații au un rol important in crearea unor adevarate rețele de abuzuri in justiție. Acesta a acuzat interese imobiliare ce se ascund in acțiunile din justiție pentru preluarea studiourilor Buftea – „catedrala…

- FCSB a caștigat derby-ul cu Dinamo, cu 3-0, duminica seara, in etapa a 23-a a Ligii I. Partida s-a disputat pe arena din Șoseaua Ștefan cel Mare. Octavian Popescu a deschis scorul in minutul 2, cu un șut din afara careului. Mijlocașul a incercat o noua execuție spectaculoasa, in minutul 7. Dinamo a…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a ținut sa transmita un mesaj de susținere pentru Alexandru Rafila, colegul sau de partid, care conduce Ministerul Sanatații. Declarațiile au fost facute in contextul in care, vineri, a fost anunțata deschiderea a 174 de centre de evaluare a pacienților COVID. La acestea…

- Dinamo a fost invinsa cu scorul de 2-0 de CS Mioveni, miercuri, in primul meci amical disputat in acest an cu antrenorul Flavius Stoican pe banca tehnica.Golurile au fost marcate de James Wright (32) si Szilard Veres (77). Amicalul a avut loc la Centrul FRF de la Buftea.CS Mioveni a ratat si un penalty…

- Printre noutațile inceputului de an la Loteria Romana se numara și lansarea unui nou produs – “Loz Iliuta”, care costa 4 lei, iar caștigul maxim este de 50.000 lei, potrivit unui comunicat al companiei. Tematica lozului aminteste de mascota Iliuta Pronosport, care implineste 54 de ani de existenta,…

- FOTO: CS Ocna Mureș – Viitorul Cluj, ultima reprezentația acasa – dificila pentru amfitrioni CS Ocna Mureș are meci dificil la ultima reprezentație interna a anului, sambata, de la ora 14.00, pe teren propriu, cu revelația Viitorul Cluj, echipa situata pe poziția a 4-a (21 de puncte), ce asigura calificarea…