- Dinamo a învins cu scorul de 1-0 formatia ACS Poli Timisoara, într-o partida contând pentru etapa a 6-a a play-out-ului Ligii 1, disputata vineri seara în soseaua Stefan cel Mare.

- Campioana en-titre a Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a invins luni, pe teren propriu, formatia Dobrogea Sud, cu scorul de 36-27 (16-12), in primul meci din cele trei programate in turul I al play-off-ului Ligii Nationale. Meciul 2 din aceasta serie se va disputa in 19 aprilie, iar…

- Formatia Dinamo a fost invinsa, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de Juventus Bucuresti, intr-un meci din etapa a treia a play-out-ului Ligii I. Golul gazdelor a fost marcat de Daniel Popa, in minutul 51. Pentru Juventus au inscris Ciprian Petre ’10 si Walace ’70. Dinamo: Mutiu – Romera, M.…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat, vineri, programul primelor doua etape din faza play-out a Ligii I, in care ACS Poli Timisoara va evolua in deplasare. The post Program definitivat in Liga 1. Cand joaca ACS Poli primele doua meciuri din play-out appeared first on Renasterea banateana .

- Formatia FC Viitorul a castigat, scor 2-1, meciul disputat, luni, pe teren propriu, in compania echipei FC Botosani, in etapa a XXV-a a Ligii I, potrivit news.ro. Pentru FC Viitorul au marcat I. Hagi '34 si Ciobanu '90+4, iar pentru FC Botosani a inscris Roman '10 (penalti).

- ACS Poli Timisoara a pierdut, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-3 (0-1), in fata formatiei FC Voluntari, in primul meci al etapei a XXIV-a a Ligii I. Adrian Balan (FC Voluntari) a marcat doua goluri si a ratat un penalti, iar Ionut Voicu a inscris in minutul 90 golul victoriei ilfovenilor.Au…

- Primul esalon fotbalistic se reia astazi cu primele doua meciuri ale etapei a 23-a. Deschiderea va fi facuta pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti, acolo unde se vor afla fata-n fata ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si ACS Poli Timisoara. Echipa lui Ionut Popa s-a intarit cu cinci jucatori in pauza de…