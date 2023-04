Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal Unirea Dej a fost cedat, scor 0-3 (0-2), in fața formației Dinamo București. Partida – care a contat pentru a doua etapa a Play-off-ului Ligii 2 – s-a disputat in aceasta dupa-masa, de la ora 16, pe Stadionul Municipal Dej. Lovitura de start simbolica a fost data de fostul capitan al…

- Dinamo Bucuresti a invins-o pe Unirea Dej cu scorul de 3-0, duminica, in deplasare, intr-un meci din etapa a doua a fazei play-off a Ligii a II-a de fotbal, potrivit Agerpres.Golurile au fost marcate de spaniolii Gorka Larrucea (27) si Daniel Iglesias (30, 77). Fii la curent cu cele mai noi…

- In urma cu doar cateva clipe s-a incheiat meciul de pe batranul stadionul ”Viorel Mateianu”, unde s-au intalnit echipele: CS Minaur Baia Mare și Politehnica Timișoara. Meciul a contat pentru primul etapa din Seria A a play-out-ului Ligii 2. Scorul final a fost 2-1 pentru baimareni. Golurile echipei…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a debutat cu stangul in Play-off-ul Ligii 2: 0-3 cu CSA Steaua. Partida s-a disputat in aceasta dupa-masa, de la ora 18, pe Stadionul Steaua. Gazdele au deschis scorul in minutul 42, dupa ce Gabriel Buta a trimis balonul in propria poarta. La patru minute dupa reluare, Tsvetelin…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a remizat la Slatina, scor 1-1, in a 19-a etapa din Liga 2 și, cu 32 de puncte acumulate, a intrat in Play-Off de pe locul 4, o performanța incredibila pentru clubul de pe Valea Someșului, care la inceputul sezonului și-a propus menținerea in eșalonul secund. Incurajata de…

- foto: captura Digi Sport 2 Gloria Buzau s-a calificat in play-off-ul Ligii secunde, grație egalului obținut azi, in ultima etapa a sezonului regular, dar și datorita altor rezultate inregistrate in aceeași etapa. Echipa antrenata de Adrian Mihalcea a egalat in minutul ’89, prin Boiciuc, dupa ce fusese…

- Azi s-a jucat ultima etapa din sezonul regulat al Ligii 2, astfel ca s-au stabilit echipele care merg in play-off și play-out. Luni, de la ora 13:00, se va trage la sorți programul din play-off și play-out. CSA Steaua, Poli Iași, Oțelul, Unirea Dej, Gloria Buzau și Dinamo s-au calificat in play-off,…

- Echipa Neftci Baku, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a invins, sambata, pe teren propriu, scor 3-0, echipa Sabail, intr-un meci din etapa a 23-a a campionatului din Azerbaidjan. Neftci a deschis scorul in minutul 8, prin Saief, din penalty. Mahmudov a dus scorul la 2-0, la inceputul reprizei secunde,…