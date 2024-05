Stiri pe aceeasi tema

- Artem Dovbyk și Viktor Tsygankov vor face parte din lotul Ucrainei pentru Campionatul European din Germania, iar viitorii adversari ai Romaniei au reușit un meci perfect in ultima etapa din LaLiga, in care Girona s-a impus cu 7-0 in fața echipei Granada.

- Farul Constanța și Universitatea Craiova se intalnesc luni, de la ora 20.30, la Ovidiu, intr-o partida contand pentru etapa a 9-a din play-off-ul Superligii. Despre acest duel extrem de important in lupta pentru locul 2 au vorbit vineri, in cadrul unei conferințe de presa, antrenorul Științei, Costel…

- Pe cand avea 10 ani, dupa ce incepuse fotbalul cu 4 ani in urma, jucand la Dinamo și la Sportul Studențesc, parinții lui Luca Mihai (20 ani) au decis sa plece in Germania. Unul dintre motive a fost și pentru a-i oferi fiului lor șansa unei cariere in fotbalul profesionist. Luca și-a petrecut cațiva…

- Primaria din Leverkusen a anunțat ca ia in considerare ca o strada din oraș sa poarte numele lui Xabi Alonso, dupa ce antrenorul spaniol de 42 de ani a caștigat cu Bayer primul titlu in Germania din istoria de 120 a echipei de fotbal, relateaza News.ro.In urma victoriei de duminica a lui Bayer cu 5-0…

- Dinamo muta pentru viitor. „Cainii” nu știu inca in ce liga vor evolua, dar incearca sa-și asigure viitorul și au ajuns la un acord cu un fotbalist pentru sezonul viitor. Dinamo se afla intr-o lupta apriga pentru evitarea retrogradarii. Trupa lui Zeljko Kopic (46 de ani) este pe 13 in play-out, primul…

- Alexandru Rauța, fostul capitan al lui Dinamo, joaca de la inceputul acestui an in liga secunda din Israel, la echipa Bnei Shfaram, intr-un oraș aflat la doar 180 de kilometri de teatrul de razboi din Fașia Gaza . In contextul escaladarii tensiunilor cu Iran, Gazeta l-a intrebat pe mijlocașul de 31…

- Un jucator care a debutat in voleiul profesionist la Unirea Dej a semnat cu campioana Italiei, Trentino Volley. Este vorba despre Bela Bartha (23 de ani), unul dintre cei mai buni jucatori din campionatul intern. Evoluțiile centrului de la Dinamo la Europeanul din vara trecuta, acolo unde Romania a…

- AROBS Transilvania Software, cea mai mare companie de tehnologie listata la Bursa de Valori București, anunța preluarea integrala a grupului Infobest, cu birouri in Timișoara și Leverkusen, Germania.