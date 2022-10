Stiri pe aceeasi tema

- Ultima etapa a Campionatului Național de Drag, organizat sub egida Federației de Automobilism Sportiv, a fost scena unui record mondial stabilit de un exemplar BMW, modificat in Romania. Mai exact la Iași. La baza, vorbim despre un BMW 118d, din generația E81. Mașina respectiva a primit, ulterior, o…

- Rolls Royce iși extinde portofoliul disponibil in Romania cu doua noi modele, introduse recent pe piața din țara noastra. Este vorba despre versiunea imbunatațita a actualului Rolls Royce Phantom. Limuzina de top vine cu adaptari discrete, vizuale și estetice, in conformitate cu solicitarile și feedback-ul…

Sahistul maghiar Richard Rapport va reprezenta Romania in competitiile internationale, a anuntat duminica Federatia Romana de Sah pe pagina proprie de Facebook.

Ministerul Educației anunța ca se continua transformarea sistemica a educației din Romania și se acorda statut de „școala-pilot" unui numar de 28 de unitați de invațamant din țara, in anul școlar 2022 - 2023, anunța Mediafax.

- Ionuț Mitrea, unul dintre cei mai medaliați sportivi din Kempo din Romania a realizat pana la 27 de ani ce alții nu reușesc intr-o viața! „Sunt multiplu campion național, european, mondial, am fost peste tot in lume la competiții. Cea mai mare satisfacție este atunci cand urci pe primul loc al podiumului…

- Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber, sambata, la Campionatele Europene de natatie de la Roma, cu un nou record mondial, 46 sec 86/100, informeaza Agerpres . Maghiarul Kristof Milak a castigat argintul, in 47 sec 47/100. Bronzul i-a revenit italianului Alessandro…

- Inotatorul David Popovici va evolua, sambata, in finala probei de 100 m liber, unde s-a calificat cu cel mai bun timp european din istorie, la Campionatele Europene de natatie de la Roma. Cursa e progamata la ora 19.22, ora Romaniei și va fi transmisa de TVR 1. Popovici s-a calificat in finala cu timpul…

- In istoria natației exista doar doi sportivi care au reușit sa obțina doua medalii de aur in cadrul aceluiași campionat mondial: Jim Montgomery și David Popovici. Acum, cei doi campioni au avut parte de o intalnire chiar in Romania, unde au impartașit impresii.