Stiri pe aceeasi tema

- Exista o șansa ca acest tanar sa mearga din nou. Este nevoie de un ajutor, care in acest moment depașește cu mult posibilitațile familiei, tot ce aveau s-a dus pe spitalizari și tratamente. Pentru o buna bucata de timp, Brașovul i-a fost casa, a urmat cursurile Colegiului Național Economic Andrei Barseanu…

- Iulian Groza, directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene a fost desemnat de șefa statului, în calitate de membru al Consiliului Suprem de Securitate. Un decret în acest sens a fost semnat la 16 februarie. Anterior, poziția era ocupata de Tatiana Raducanu,…

- „Miracol”, filmul regizorului Bogdan Apetri, a intrat in cinematografele multiplex din Timisoara. La avanpremiera de la Iulius Mall au participat, alaturi de regizor, si actorii din rolul principal, Ioana Bugarin si Emanuel Parvu.

- „Miracol este un film despre credința reala și credința de suprafața. Despre incredere prost plasata și ghinion, despre minți viciate și destine nedrepte. Este, totodata și despre un strigat de ajutor ramas fara raspuns”, dupa cum ne asigura 4arte.ro . De astazi, pelicula Miracol poate fi vizionata…

- Dubla distracție la shopping pentru cei mai mari, Tom & Jerry vin sa se intalneasca cu cei mici și surprize pentru nostalgici, in acest weekend la Iulius Town Timișoara. Punctele de fidelitate se dubleaza in perioada 3 – 6 februarie 2022, in portofelul tau virtual by Iulius Mall, iar sesiunea de cumparaturi…

- Intr-o lista afișata de ambasada romana de la Moscova (Ambasada Romaniei in Federația Rusa) apar numele a doi soldați din Maramureș decedați la Spassk, Kazahstan, in lagarul NKVD nr. 99. In ciuda numelui, nu este o localitate balneara (Spa). Soldații romani au fost adunați mai mult din Romania (Piatra…

- Dupa ce a aratat intr-o analiza anterioara ca Mecanismul de Cooperare și Verificare cu privire la statul de drept a incetat de drept din 2010, conform angajamentelor bilaterale semnate de Romania și de Uniunea Europeana, avocata Silvia Uscov expune, intr-o noua analiza intitulata „Cum putem scapa…

- „Doresc sa subliniez rolul major al tinerilor in eforturile de construire si mentinere a pacii, ca un drept si un imperativ democratic menite sa faca societatile noastre mai incluzive. Romania apreciaza rezilienta tinerilor in infruntarea conflictelor si a violentei. Tinerii lupta pentru pace si ar…