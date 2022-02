Stiri pe aceeasi tema

- Ieri a explodat o bomba intr-unul din dosarele penale ale primarului. Mihai Chirica a fost pus sub control judiciar de DNA, pentru 60 de zile, in dosarul blocului construit de Gheorghe Chescu in Tatarasi. Procurorii anticoruptie i-au interzis sa-si exercite functia in acest timp. Viceprimarul Daniel…

- Tatal care a donat zilele trecute fiului sau un rinichi pentru a-l scapa de chinul dializei a venit din Germania ca sa isi ajute copilul. Bogdan Nutu are 42 de ani si de sapte ani lucra in strainatate, iar atunci cand a aflat ca ar putea sa fie compatibil, a venit sa isi faca analizele la Spitalul…

- Revolta camionagiilor canadieni. Simple explicații. Premierul Canadei, socialistul Justin Trudeau, s-a ascuns de teama camionagiilor, care au ocupat duminica bulevardele Ottawa, unde sunt o serie de instituții reprezentative ale federației de state. Orice protest are un scop, dar și un fitil de aprindere…

- UrmaritI o discutie incitanta cu ministrul Muncii, Marius-Constantin Budai, despre cauzele cresterii pretului energiei, ce se va intampla in viitor in acest domeniu si daca Guvernul va prelungi masurile de compensare si plafonare si dupa luna aprilie. De ce sunt salariile bugetarilor mai mari decat…

- Tanara este din Iași și face parte din Agenția First Models de ceva timp. Totul a inceput cand Sofia avea numai 15 ani și a facut voluntariat la evenimentul „Romanian Creative Week”. Acolo și-a dat seama ca este lumea din care vrea sa faca parte și s-a inscris in agenție. Despre parcursul Sofiei in…

- Cine nu iși dorește sa aiba parte, ca in povești, de tinerețe fara batranețe și viața … de calitate? In mod poate surprinzator pentru mulți dintre noi, acest deziderat ar putea sa nu necesite o investiție financiara importanta. Trebuie doar sa ne oprim un pic din goana zilnica, sa respiram profund,…

- Prime Kapital, dezvoltatorul Silk District, a oferit nu mai putin de 10.000 de lei pentru cei 111 copii din satele Ursoaia, Avantu si Romanesti.Acestei remarcabile donatii s-au alaturat ieri altele. Creste lista celor care s-au alaturat Campaniei de Craciun a Ziarului de Iasi, prin care incercam sa…