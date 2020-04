Din păcate, s-a întâmplat! Sute de oameni au murit, după ce au băut alcool sec pentru a se vindeca de coronavirus Iranul a inregistrat 3.800 de decese din cauza coronavirus. 600 de oameni au murit, iar alte cateva mii sunt spitalizați, dupa ce au baut alcool cu concentrație ridicata, spunand ca așa se vor vindeca. Aproximativ 600 de persoane au murit și alte cateva mii sunt in spitalele din Iran, dupa ce au baut alcool cu sec și nedistilat. Iranienii care au recurs la acest gest au crezut o știre falsa in care se prezenta o modalitate absurda de „vindecare” de Covid-19. Pana acum, Iranul a raportat peste 62.000 de cazuri de Covid-19 și mii de decese. Purtatorul de cuvant Gholam… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Crește numarul DECESELOR de coronavirus din Romania: Cinci barbați și o femeie au murit de COVID-19. Bilanțul total a ajuns la 146 Crește numarul DECESELOR de coronavirus din Romania: cinci barbați și o femeie au murit de COVID-19. Bilanțul total a ajuns la 146. Deces 141 Barbat, 51 ani…

- Italia este in continuare cea mai afectata țara din Europa de coronavirus, iar in ultimele 24 de ore s-au configurat numere triste in Peninsula. CORONAVIRUS // Rica Raducanu, doborat din cauza situației din Romania: „Am doar ganduri nasoale, tata!” Autoritațile italiene au anunțat in aceasta seara decesul…

- 144 noi cazuri de coronavirus au fost inregistrate in Romania in ultimele 24 de ore. Bilanțul total al infectarilor urca la 906. De asemenea, 13 oameni infectați cu COVID-19 au murit. Buletinul informativ: Pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate…

- "Romania traverseaza o perioada dificila de provocari economice și sociale care reclama investirea urgenta a unui Guvern cu puteri depline pentru a trece țara cu bine printr-o criza internaționala severa, generata de pandemia globala de Coronavirus. Guvernul Romaniei a acționat ferm și cu promptitudine…

- Senatorul de Constanta, Vergil Chitac, a publicat recent pe pagina sa de Facebook o postare legata de confirmarea infectiei cu COVID 19. Acesta a spus ca este impresionat de mesajele de incurajare si transmite mesaje de sanatate catre toti. In dimineata zilei de vineri, 13 martie, Vergil Chitac, sotia…

- Statistici sumbre! 168 de persoane au murit intr-o singura zi din cauza Covid-19 in Italia, anunța autoritațile. Țara este in carantina, iar conform datelor oficiale, acesta este cel mai mare numar de decese inregistrat in 24 de ore de la izbucnirea epidemiei in Italia.168 de persoane infectate…

- Guvernul Romaniei a decis sa interzica toate evenimentele cu peste 1.000 de persoane, dar la meciul Rapid - CSM Reșița nu s-a pus in aplicare aceasta regula. Cu aproximativ o ora inainte de startul meciului Rapid - CSM Reșița, inceput la 12:30, la Ministerul Afecerilor Interne a avut loc o conferința…

- Epidemia de coronavirus face noi victime in Iran. Cel mai recent bilant indica opt decese si 43 de imbolnaviri, scrie Reuters, citat de Agerpres.Iranul a inregistrat 15 noi cazuri de infectari cu noul coronavirus. In prezent, numarul imbolnavirilor se ridica la 43, iar bilantul deceselor a ajuns la…