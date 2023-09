Din octombrie, fonduri europene pentru instalarea tinerilor fermieri

”Fermierii, procesatorii si toti cei care vor sa investeasca in agricultura si industria alimentara din Romania vor putea depune proiecte, din luna octombrie, pentru accesarea de fonduri europene pentru investitii in exploatatiile pomicole, in sectorul zootehnic, depozitarea si procesarea produselor agricole si pomicole, modernizarea infrastructurii de irigatii si infiintarea sistemelor de irigatii, crearea/modernizarea infrastructurii rurale si de sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, anunta, joi seara, ministrul Agriculturii. Florin Barbu anunta ca a participat la a doua reuniune…