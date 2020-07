Din numeroasele produse de manichiura, stii cum sa alegi gelul UV corect? Exista disponibile in magazinele de specialitate numeroase produse manichiura care sa te ajute sa iti realizezi o manichiura pe placul tau, insa de ce oja permanenta si semipermanenta sunt cea mai buna alegere? Cum stii, din atatea variante, sa alegi cel mai bun gel UV?



Este foarte la moda manichiura cu gel, datorita varietatii, nuantelor diferite si rezistentei. Gelul UV poate fi considerat de catre femei mult prea bun pentru a fi adevarat, insa gasirea celui mai bun model poate fi considerata o provocare.



Ce este gelul UV si cum functioneaza?



Chiar daca foarte multe… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu siguranta, stii ca manichiura este foarte importanta pentru orice femeie, iar o manichiura cu gel se apropie cel mai bine de perfectiune. Iar asta se datoreaza faptului ca unghiile cu gel sunt foarte usor de intretinut, sunt foarte rezistente si pot fi colorate in diverse moduri. Daca ai…

- Cazurile de coronavirus au crescut, in Romania, de la o zi la alta, iar in același timp, autoritațile atrag atenția ca pe piața se vand maști periculoase. Potrivit InfoCons, sunt 41 de astfel de maști care se vand pe piața, motiv pentru care au fost emise șase alerte.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, vineri seara, ca Ungaria a ridicat restrictia de tranzitare a teritoriului in anumite intervale orare. Astfel ca tranzitarea acestei tari si, respectiv, intrarea in Ungaria dinspre Romania se vor putea face in permanenta, ceea ce ar urma sa elimine…

- Cele doua luni de izolare sociala si restrictii de circulatie au stimulat anumite activitati desfasurate de romani, atat din punct de vedere al nevoii de a compensa lipsa de miscare si preocupare, cat si ca solutie pentru lungile ore ale zilei, astfel ca au explodat vanzarile pentru anumite produse,…

- Numeroasele rechiziții și restricții impuse de administrația militara germana a teritoriului romanesc ocupat, in perioada 1917-1918, au provocat numeroase acțiuni de rezistența ale populației civile. Aceste acțiuni au mers de la refuzul indeplinirii ordinelor administrației militare, pana la atacuri…

- Alerta sanitara! Patru tipuri de masti de protectie aflate pe piata, periculoase pentru sanatate InfoCons a transmis, miercuri, o alerta sanitara ce vizeaza patru tipuri de maști de protecție aflate in acest moment pe piața, intrucat nu corespund cerințelor. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Starea de urgența și carantina cauzata de noul coronavirus Covid-19 ne-a surprins pe toți. Viețile noastre obișnuite au fost date peste cap, insa nu trebuie sa ne pierdem optimismul. Urmand regulile de izolare sociala vom reuși sa reducem efectele negative ale pandemiei și, ceea ce ne dorim cu toții,…