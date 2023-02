Stiri pe aceeasi tema

- Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș se vede din nou pus in situația de a lua atitudine și de a apara statul de drept in locul inalților demnitari de la București care tac și se ascund dupa oareșce interese care nu au nimic comun cu statul național roman. Comunicatul forumului…

- Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș atrage atenția ca etnicii maghiari vor sa amplaseze „rune secuiești” la intrarea in Miercurea Ciuc. „La Miercurea Ciuc conducerea primariei doreste sa amplaseze din nou placute la intrarea in oras inscriptionate cu „rune secuiesti” ! Sfidand…

- Pentru creșterea gradului de siguranța al cetațenilor polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție județean Covasna – Biroul de Analiza și Prevenire a Criminalitații și Biroul Siguranța Școlara impreuna cu polițiști din cadrul serviciilor din aparatul județean polițiile municipale și orașenești…

- Locuitorii comunei Barcani, și nu numai, sunt așteptați astazi, 16 decembrie, intre orele 12.00-17.00, la un „Targ de Craciun” organizat in sala de sport a Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna” din localitate, ce are drept scop strangerea de fonduri pentru reamenajarea curții școlii. Invitația de participare…

- In cadrul planului național „FOC DE ARTIFICII” 2022-2023, I.P.J Covasna desfașoara și in acest an activitațile pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice. Obiectivele urmarite in cadrul activitaților derulate sunt prevenirea producerii…

- Și in acest an, Asociația „Așezamantul Social Sfantu Nicolae” al Catedralei Ortodoxe Sfantu Gheorghe a derulat doua proiecte la care au participat copii școlari și enoriașe ale catedralei, și-anume „Atelierul de pictura pe sticla” și „Sa impletim impreuna”. Pentru buna desfașurare a activitaților din…

- Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sfantu Gheorghe i-a transmis, marti, un mesaj de felicitare episcopului Covasnei si Harghitei, PS Andrei, cu prilejul implinirii varstei de 55 de ani, in care ii multumeste, totodata, pentru sprijinul acordat in materializarea unor proiecte…

- Zeci de personalitați din țara și din Republica Moldova vor fi prezente in orașul Covasna in data de 30 noiembrie a.c., in preajma Zilei Naționale a Romaniei, zi in care va avea loc festivitatea de dezvelire și de sfințire a bustului poetului național Mihai Eminescu, precum și spectacolul patriotic…